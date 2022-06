Más de 19 días y 500 noches: el documental de Sabina termina el rodaje 13 años después

“Biografías sobre mí ya hay siete u ocho, y no con todas estoy de acuerdo. De hecho no hay ninguna autorizada . El documental es un proyecto diferente, que me ofrecieron hace bastante tiempo y al que yo no me atrevía a decir que sí. Hasta que se lo comenté a Fernando León. Lleva más de 15 años preparándolo y ha estado conmigo rodando en Argentina, en México, haciendo maquetas en Úbeda, mi pueblo, tiene muchos metros rodados ya, mucho material”, explicaba Sabina en una entrevista con Esquire.

Este documental no es el único proyecto que Sabina y Fernando León tienen entre manos. Un biopic en forma de serie podría estar en camino: “Fernando ya se había metido en lo del documental, y cuando me hablaron del biopic le pregunté cómo estaba de trabajo y si le apetecía. Le apeteció… y se metió. Estaban interesados Netflix y Amazon y al final lo ha comprado Disney. Yo he odiado toda mi vida a los animalitos de Disney, pero me explicaron que ahora se han metido en otro terreno, me enseñaron el contrato que proponen y en fin, no había color respecto a lo que ofrecían los demás. Del biopic poco más hay que decir, no hay nada concreto aún, ni siquiera se ha hecho el casting todavía”, decía el artista.