Il Divo vuelve con nuevo cantante tras Carlos Marín: "El reggaetón es divertido"

Lo primero que nos viene a la cabeza es su voz. Era un instrumento increíble. Su fuerza y su belleza no tenían nada que envidiar a un barítono de ópera y además tenía una habilidad increíble para cambiar de género y utilizar su voz en cualquier estilo de música.

La gira está dedicada a él. Cada canción, cada interacción con la audiencia. No hay nada normal acerca de la gira y queremos que se sienta así. Hacemos todo lo que podemos para preservar la integridad de la música y para eso hemos traído a un invitado especial. Para ayudarnos a mantener el sonido de Il Divo, aun así, la pérdida de Carlos se siente en la gira.

La naturaleza de la ópera son temas atemporales a la par que temas actuales., es por eso por lo que esas composiciones se han mantenido a lo largo de los años incluso sin la ayuda de grabaciones. Por otra parte, el pop se siente como actual y es un reflejo de la época moderna. Cuando ambos se unen con éxito, crean una experiencia que es como ninguna. Utilizar melodías populares y haciendo arreglos con una orquesta y tal vez traduciéndolas a una lengua extranjera desde la original, añadiendo la fuerza de la técnica… todo eso da a las canciones una dimensión que no puede ser recreada o experimentada en ningún otro sitio y creo que esta calidad única añade popularidad al género.

No tenemos una canción favorita de nuestro repertorio. Cada canción tiene retos únicos y es como ser un atleta olímpico compitiendo en un decatlón… (risas). Todas las canciones son divertidas, pero no tenemos realmente tiempo para disfrutarlas. Dejamos esa parte a la audiencia.

Sabíamos, por esas actuaciones, que su técnica operística era suficientemente sólida para navegar por los acordes finales de nuestra música. Le pedimos que nos enviase alguna grabación a capela y eso fue suficiente. Después tuvimos unos ensayos intensos y Steve realmente cumplió dándolo todo al 100%. Aunque también tengo que decir que no ha sido fácil rellenar el hueco de otro artista, cumplir las expectativas de cada audiencia máxime cuando estás llorando y echando de menos a Carlos cada noche.

La pérdida de Carlos ha sido un despertar para los tres. Nos hemos dado cuenta de que tenemos un tiempo reducido y precioso en este planeta y no hay tiempo para pretensiones ni choques de ego. Hacemos todo lo que podemos para ofrecer a la audiencia la mejor actuación posible cada noche. La idea de ser un “divo” ya no nos suena.

