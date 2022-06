Tres horas de concierto, dúo con Springsteen y un Lennon virtual: la fiesta por los 80 de Paul McCartney

El artista deleitó a más de 100.000 espectadores en su concierto del festival de Glastonbury

McCartney se ha convertido así en el artista de más edad en actuar en el certamen en sus 52 años de historia

El músico rescató algunos de los temas más míticos de los Beatles

El festival de Glastonbury celebrado en el Reino Unido fue testigo de uno de los momentos más históricos de la música. Un pletórico Paul McCartney se subía a sus 80 años recién cumplidos sobre el escenario para deleitar a los asistentes con nada menos que tres horas de concierto.

Canciones de los Beatles, dúos inesperados llenos de emoción y homenajes a viejos amigos. Tan maravilloso fue el espectáculo que sus fans le regalaron un improvisado "cumpleaños feliz" entonado a capella para celebrar el reciente paso a las ocho décadas del artista. McCartney se ha convertido así en el artista de más edad en actuar en el certamen en sus 52 años de historia, alcanzando un auténtico hito.

Los Beatles más presentes que nunca

El ex Beatle tocó un total de 35 canciones en casi tres horas de directo, en las que recuperó algunos de los temas más conocidos de Los Beatles para placer de sus seguidores, unos 100.000 que cantaron y bailaron los himnos. Desde 'Can't by me love', 'Love me do' o 'Blackbird', 'Helter Skelter' hasta 'Let it be' y 'Hey Jude'.

Uno de los momentos mas especiales de la noche llegó cuando McCartney cantó 'I've got a feeling', a dúo con un John Lennon virtual. "Estoy cantando con John otra vez, estamos otra vez juntos" exclamó emocionado. "Cuando canto temas de los Beatles, todo se enciende como un cielo con estrellas”, dijo el músico.

Además quiso hacer un homenaje a otro de los Beatles, y tocó el ukelele de George Harrison antes de cantar temas más actuales como 'Come on to me'.

La sorpresa de la noche

Además de todos estos emotivos momentos, hubo una sorpresa más que dejó atónitos a los espectadores. De repente apareció Bruce Springsteen, de 71 años, y Dave Grohl (por primera vez desde la muerte del batería de los Foo Fighters Taylor Hawkins), junto a los que tocó 'I wanna be your man' y 'I Saw Her Standing There'.