Bono y su trauma al enterarse de que tenía un hermano secreto: "El corazón de mi padre estaba en otro sitio"

View this post on Instagram

Y aunque su padre falleció en 2001, el artista afirma que pudo aclarar las cosas con él e intentar sentirse aliviado en una capilla en Francia: "No había nadie allí, encendí una vela y me puse de rodillas y solo dije, 'mira, lo siento, no estuve ahí para ti, pasaste por mucho y por favor perdóname'. Y me sentí libre".