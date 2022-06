En la película se hacer ver que en esos primeros tiempos el Coronel intentaba que Elvis suavizara su imagen y dejara atrás sus controvertidos y sensuales movimientos en el escenario para evitar escándalos, pero según Alanna Nash, considerada la biógrafa oficial de Parker y autora de 'The Colonel: The Extraordinary Story of Colonel Tom Parker and Elvis Presley', a Parker le encantaba que "Elvis fuera como un artista de striptease masculino. ¡Eso vendía entradas!".