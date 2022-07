Nacha Pop sin Antonio Vega: "Es tanto como profanar su memoria"

La música de los 80 sigue siendo un magnífico reclamo para vender entradas, pero ¿tienen sentido canciones como 'Chica de ayer' sin la voz del genio? La polémica está servida

Los conciertos de la banda, ahora liderada por su primo Nacho García Vega, sientan cada vez peor a los admiradores del cantante, fallecido en 2009

Hablamos con ellos y con algunos de los familiares y amigos que compartieron sus mejores y peores momentos

Por nostalgia, por imborrables, por deleitar al oído, por la efervescencia de aquellos años o simplemente por brindar por nuestra juventud. La música de los 80 ha vuelto con más fuerza que nunca. Pero cierras los ojos y no siempre aquellas canciones suenan tal y como la recordamos. La favorita para hablar de ello es ‘Chica de ayer’. Sus fans la quieren en boca de Antonio Vega. Él la compuso en 1977, durante su mili valenciana, y dio título al primer álbum de Nacha Pop en 1980. "Cogí la guitarra y me fui en dirección a la playa. Me dio por coger un lápiz y un papel, e imaginar una letra y ponerle una música sencilla. Cuando volví por la noche, me recuerdo andando por la avenida del puerto totalmente emocionado con la canción".

La segunda mejor canción de la historia del pop

Fue una de las primeras canciones que escribió y se convirtió en himno generacional y en la predilecta de la Movida. La segunda mejor de la historia del pop español, solo por detrás de 'Mediterráneo', de Serrat, según la revista Rolling Stone. El documental 'Tu voz entre otras mil' (2014), de Paloma Concejero apunta a la diseñadora Maite Echanojaúregui, que falleció en 2015 a causa de un infarto, como la chica de "cabellos dorados" que inspiró la canción. Antonio Vega murió en mayo de 2009 y todas sus canciones quedaron flotando en nuestra memoria. Si hoy Nacha Pop sigue sonando en directo es por el empeño de su primo Nacho García Vega, cofundador de la banda y el único integrante que queda de aquella época. Para la gran mayoría de los incondicionales de Antonio es tanto como profanar su memoria.

Qué piensan los incondicionales de Antonio Vega

Basta con leer en las redes sociales la hilera de comentarios que siguen a cualquiera de las actuaciones de Nacho para darse cuenta de ello. Quique Amado, admirador de Antonio Vega, experto en música de los 80 y uno de los administradores del grupo de Facebook Fans de Antonio Vega (1.765 miembros), nos hace la siguiente reflexión: "La calidad y la originalidad de Antonio Vega es irrepetible y por eso nos gusta recordar sus canciones tal y como él las interpretó. Nos parece una absoluta falta de sensibilidad que se use el nombre de Nacha Pop como reclamo cuando apenas queda ya nada de aquella banda que fue mítica. Nacho tiene la voz gastada y está haciendo que el nombre del grupo pierda valor. Es una pena y este es el sentir general".

Nacho García Vega retomó la banda en 2012 con una nueva formación. El artista reside habitualmente en Arenas de San Pedro y viaja periódicamente a Madrid para ensayar. En sus declaraciones, se muestra encantado de volver a la carretera y disfrutar. Tienen nuevo disco, nuevas canciones, pero el público sigue pidiendo las canciones emblemáticas. Según un artículo de la revista musical Rock The Best Music, Nacho no acabó de encontrar su sitito fuera de Nacha Pop y "la situación cada vez más crítica de Antonio Vega llevaron a los dos primos a volver a reunirse y hacer juntos algunas giras".

En 2009 decidieron publicar un nuevo disco, pero Antonio, aquejado de cáncer de pulmón, falleció sin poder terminar. El autor de este artículo, Bernardo de Andrés, arranca el texto con estas palabras: "Nacho Vega después de ver que con su nombre y con el de Rico tenía un cero o nulo impacto (algo lógico por cuanto los discos eran muy mediocres) decidió legítimamente rescatar el nombre de Nacha Pop para volver a girar y ganarse el pan nuestro de cada día".

"Un engaño"

Las críticas arrecian después de cada concierto y hemos recogido algunas de ellas: "Estas versiones cutres de algo que fue mágico, genuino e inigualable, que tenía un duendazo que no se podía soportar, me parecen directamente un fraude, un fiasco, un engaño y máxime si no se realiza de forma desinteresada o nostálgica…", escribe un usuario en Facebook.

Habla su amiga, Tesa Arranz

Le pedimos su parecer a Tesa Arranz (Valencia, 1960), artista y amiga de Antonio Vega. "Uno de los hombres de mi vida", dice. Además de una de las musas de la Movida, fue integrante de la banda Zombies, aquella en la que bailaba al ritmo de 'Groenlandia'.

"Si no es la voz de Antonio -explica-, soy incapaz de escuchar a Nacha Pop ni ninguna de aquellas canciones legendarias. Nacho no me evoca nada. Ni siquiera una época o un sentimiento. Antonio significó todo en la banda y también para una generación. Libertad absoluta, amistad, talento, lealtad. Nacha Pop era todo eso porque era lo que él transmitía. No entiendo ni me gusta que ahora Nacho esté sacando rédito de todo aquello. Está en su derecho de continuar cantando, por supuesto, pero no llenando escenarios con un nombre que todo el mundo vincula con Antonio Vega. Lo vivo con tristeza, pero conociendo su grandísima generosidad, sé que no tendría ningún reproche hacia su primo".

La familia también opina

El hermano del artista fallecido, el arquitecto Carlos Vega, no considera, sin embargo, que exista motivo de controversia ni tampoco que para defender a Antonio haya que desdeñar el trabajo que está haciendo Nacho García Vega. "Me alegra ver que Antonio sea aún uno de los músicos más queridos de este país, pero eran primos, fundaron la banda los dos, crecieron musicalmente juntos, crearon, se apoyaron y tocaron hasta el final. Que Nacha Pop tenga continuidad gracias a Nacho no deja de ser un motivo de orgullo para la familia".