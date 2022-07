Hace una semana los españoles fans de Metallica sufrían ante la posibilidad de que la banda no actuase en España tras la cancelación de un concierto en Suiza por covid. No obstante, anoche el público bilbaíno disfrutó de Lars Ulrich, James Hetfield , Kirk Hammett y Robert Trujillo. Su próxima parada es en Madrid este miércoles 6 de julio en el Mad Cool . No obstante, la banda está dando que hablar desde hace días tras el estreno de los dos últimos capítulos de la cuarta temporada de 'Stranger Thing'.

Si por algo se ha caracterizado la serie de Netflix a lo largo de sus cuatro temporadas en por el uso de la música, popularizando entre los más jóvenes temas como 'Should I Stay or Should I Go', 'Material Girl' o 'Never Ending Story'. La primera parte de la cuarta temporada revolucionó las listas de ventas musicales tras la aparición de 'Running Up That Hill', de Kate Bush, en el cuarto episodio, uno de los mejor valorados.