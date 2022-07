¿Quién ha recibido la herencia de Raffaella Carrà al año de su muerte?

También se habla de que Raffaella quería que su herencia se repartiese entre sus sobrinos, Matteo y Federica Pelloni, hijos de su hermano Renzo, a quienes cuidó cuando este murió inesperadamente en el 2001, cuando tenía solamente 56 años. “No soy madre, pero hago de padre para mis sobrinos. Me dan algo que hacer y estoy feliz. Soy un poco su padre, pueden contar conmigo para cualquier problema. Les amo: cuando no trabajo estoy con ellos, vienen a verme...”, dijo en una entrevista a Oggi .

Raffaella Carrà no tuvo hijos y afirmó que no quiso someterse a tratamientos. “Si no he tenido hijos no ha sido culpa mía. He aceptado lo que la madre naturaleza ha elegido para mí”.