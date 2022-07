El guitarrista Carlos Santana se desmaya en pleno concierto

El músico publicó hace unas horas en su página de Facebook que está bien, señalando que "olvidé comer y tomar agua, así que me deshidraté y me desmayé" , que se encuentra acompañado de Cindy Blackman, su pareja.

Con el verano y la llegada de las altas temperaturas los golpes de calor aumentan. Para evitarlo durante esta temporada hay que intentar no estar expuesto demasiadas horas al sol, mejor optar por la sombra, así como no hacer deporte en las horas centrales del día . Además, lo ideal es vestir ropa fresca y holgada e hidratarse con frecuencia y tomar alimentos frescos .

Cuando una persona sufre un golpe de calor hay que tener cuidado. Sí, hay que darle agua, pero no excesivamente fría para que no haya un cambio brusco de temperatura, y tomarla, como apuntábamos, poco a poco. Lo de refrescar la frente o el cuello es una buena opción, pero también debe hacerse con agua del tiempo, no muy fría, así se irá bajando la temperatura progresivamente sin que la persona sufra un shock. Y si estás en la playa o la piscina, no se puede meter a la persona en el agua de repente, sino poco a poco para que el cuerpo se adapte al cambio de temperatura.