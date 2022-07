'I Was Made for Lovin' You': así es la nueva versión del clásico de Kiss que arrasa en las discotecas

Un productor holandés ha recuperado el tema y ha conseguido convertirlo en un éxito de las discotecas del mundo

Oliver Heldens quiso mantener la esencia de Kiss en su nueva canción para que el homenaje fuera completo

Tiene más de 8 millones de reproducciones en plataformas digitales

Las buenas canciones siempre regresan. Da igual que pasen meses e incluso años o décadas, las nuevas generaciones recuperan algunos de los temas más icónicos que escuchaban sus padres o abuelos. Eso es lo que ha sucedido con un clásico del grupo Kiss.

Un productor holandés ha recuperado 'I Was Made for Lovin' You' y ha conseguido convertirlo en un éxito de las discotecas del mundo.

Reinventar los temas a base de techno, dance o música urbana parece uno de los habituales en la industria de hoy en día, que con gran nostalgia devuelve el espacio que tuvieron las grandes canciones de nuestra música.

Todo un clásico

Aunque fue publicada originalmente en 1979, este remake del clásico 'I Was Made for Lovin' You' de Kiss ha sido transformada por Oliver Heldens, un productor holandés que goza del prestigio de ser uno de los mejores DJ's del mundo.

Según han informado, Heldens creó una “línea de bajo inspirada en el funk y la música disco” en 2015 y llevaba años trabajando en ella para desarrollarla, llegando a contactar con el productor Nile Rodgers (Chic) para pedirle ayuda en su creación.

"A él también le encantó y completó el tema con sus características guitarras eléctricas funk, lo que fue un sueño hecho realidad para mí", contaba Heldens, que quiso mantener la esencia de Kiss en su nueva canción para que el homenaje fuera completo.

“Incluso a día de hoy, no es precisamente mi canción favorita, pero cuando la tocamos, todo el mundo la canta, y ahí es cuando tengo que reconocer: 'Okey, vosotros tenéis razón y yo estoy equivocado'”, dijo Gene Simmons en el año 2021.

La voz perfecta

Esta nueva versión creada por el holandés pone el foco en el estribillo del tema y añade varios fills instrumentales de dance entre medias. El tema se publicó el pasado mayo y lleva en las listas de éxitos desde entonces, con más de 8 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Para su creación, Heldens solo encontraba un problema: quién pondría la voz. "Encontrar la voz adecuada para este tema ha sido un verdadero viaje. He hecho más de una docena de toplines en ella con varios cantantes/compositores, pero al final el gancho del icónico éxito de Kiss 'I Was Made for Lovin' You' resultó ser una combinación perfecta", dijo el DJ.