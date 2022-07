Miguel Ríos da su opinión sin rodeos sobre Juan Carlos I

"Cuando el rey de España es un Borbón y tiene esa forma tan acojonante de socializar, esa campechanía que tenía, te sentías incluso bien... Cómo me he reído, qué bien lo he pasado...", recuerda sobre algunos encuentros que compartió con el Rey y la artista Ana Belén.

Miguel Ríos afirma que siente una tristeza acojonante por todo lo que está sucediendo. “Desde pequeño me ha incomodado mucho el lujo. He ido a sitios y he estado muy incómodo cuando he visto un lujo muy ostentoso, incluso el de muy buen gusto, ahí también me he sentido que no estaba en mi sitio, en lo mío y que no quería dejar de estar donde venía. Quiero conservar algo de eso y lo quiero conservar toda mi vida”, relataba sobre su visión de ver la vida.