Jane Birkin, sobre 'Je t'aime moi non plus': "Quiero que suene cuando me muera"

No sabemos si estas canciones superarán a clásicos como el famoso 'Je t'aime moi non plus'. "No tuve un romance con la música, para ser honesta. Canté con Serge 'Je t'aime moi non plus', que se hizo muy famosa, porque no quería que nadie más lo hiciera, especialmente gente que se sentía atraída por Serge. Después, la canción causó algo de escándalo y el responsable de la discográfica nos envió de nuevo a Inglaterra para hacer otras 10 canciones para un nuevo álbum. Fue sorprendente que la prohibieran tanto en el Vaticano como en la BBC. No nos arrepentimos, todo lo contrario. Quiero que esa canción suene cuando me muera", confiesa.