¿Qué le pasa a Julio Iglesias?

El periodista argentino Jorge Rial de este canal ha contado el preocupante estado de salud en el que se encuentra Julio Iglesias: "Para mí es el artista hispano más grande de la historia. Cada vez que lo veo (en algunos memes que se hacen sobre el cantante) ya no me divierto porque me quedé con la imagen que se encontró el cantante 'El Puma', que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami. Este artista, con sobrenombre de animal, muy amigo de él está armando una producción musical de duetos. Y dijo que quiere hacer un dueto con él. Por eso lo fue a visitar a su mansión de Miami", ha afirmado.

De esta forma, daba la noticia que de que el músico tiene problemas para desplazarse incluso por su propia casa. Aunque también incidió en los problemas de Julio con su memoria. Según explicaba el periodista, 'El Puma' le dijo a Julio los siguiente: "A mi edad los únicos polvos que yo me echo son los que me pongo abajo del brazo y acá, cuando me baño. Pero nadie me va a sacar el placer visual" (por aquello de las chicas en toples en la piscina), según publica Marca.