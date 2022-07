Cuando pensamos en las drogas y el mundo de la música, nos vienen a la mente infinidad de bandas y artistas. El mundo del rock and roll es uno de los más afectados por las adicciones a sustancias, y son varios los artistas que han compartido su experiencia con el paso de los años. Aunque también muchos los que han muerto por culpa de este grave problema.

El guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards, ha hablado recientemente sobre sus coqueteos con las drogas. En el documental 'My Life as a Rolling Stone', Richards ha hablado sin tapujos sobre su adicción y cómo le ha afectado en su vida.