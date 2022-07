Tocar la puerta del cielo o el éxito del whiskey premium de Bob Dylan

"Los dos queríamos crear una colección de los mejores whisky estadounidenses, que a su manera, contaran una historia", dijo Dylan en un comunicado a The New York Times sobre su proyecto en común con el empresario Marc Bushala.

"He viajado durante décadas y he podido probar algunos de los mejores licores que ofrece el mundo del whisky. Este es un gran whisky", afirmaba Dylan cuando sacó su propia marca de whisky: "Heaven's Door", "Las puertas del cielo" en español. El nombre viene por su éxito musical Knockin' on Heaven's Door.