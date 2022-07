Cher, sobre una de sus etapas más duras: "Sufrí tres abortos espontáneos"

Situaciones como las vivida por la cantante estadounidense suceden a diario alrededor del mundo, aunque no se hable sobre ello todo lo que se debería.

Después continuó posteando su historia, que se ha hecho viral. "Cuando tuve 2 abortos, estaba gritando de dolor. Ni siquiera podía parar el ascensor. El Dr. me envió directamente al hospital y al quirófano. ¿Qué pasaría conmigo hoy?", ha escrito para denunciar la inhumana situación.

A pesar de que Cher nunca ha ocultado los rasgos más relevantes de su vida personal, no ha sido hasta ahora cuando la intérprete de "After All" se ha abierto por completo en canal para contar públicamente uno de los episodios más oscuros y duros de su vida personal, además de ser uno relacionado con su estado de salud.