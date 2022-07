Sabor a rock and roll: Cliff Burton, de Metallica, tendrá su propia cerveza

Han creado una cerveza llamada 'Kill 'Em All' de Cliff Burton y los beneficios que obtengan de la venta serán destinados a su Fundación de Becas Musicales.

La cerveza en cuestión es una IPA con 6,4% de alcohol elaborada con lúpulo Simcoe y Citra. Esta bebida nace de una colaboración entre Knucklebonz, Calicraft Brewing Co. y la tienda online CraftShack .

Cliff Burton se unió a Metallica en 1982 sustituyendo al bajista Ron McGovney, y formó parte de la banda durante la publicación de sus tres primeros discos: 'Kill 'Em All', 'Ride the Lightning' y 'Master of Puppets'. Fue precisamente durante una de las giras de la banda, cuando el bajista murió en un accidente de tráfico.