Pasan las décadas, los discos, las giras y el mundo sigue sorprendiéndose con la inoxidable vitalidad de The Rolling Stones al momento de salir a escena. Especialmente cuando se trata de Mick Jagger, quintaesencia de la estrella de rock que se las ingenia para cantar y moverse de la misma forma en que lo hacía a los 24, solo que con más de 50 años muy bien vividos sobre sus espaldas.

¿Cuál es el secreto del vocalista británico? Pues bien, como era de esperarse, se trata de la combinación de una rutina de ejercicios y una alimentación saludable. Uno de los mayores exponentes e influencias en el Rock n' Roll, es indudable el legendario legado del frontman de The Rolling Stones. Esta banda constituye un hito en la música. Y debido a dicho éxito y años dorados, las drogas y adicciones son un factor común en el mundo del rock y la música.

No obstante, él mismo declararía en 2008 que "las drogas no causan satisfacción". Dejando de lado su consumo en los momentos más álgidos de su carrera, Mick Jagger hace mucho tiempo que cambió sus rutinas y la verdad esa forma física no se mantiene por arte de magia.