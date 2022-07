Carlos Tarque: "Con diez años ya me dibujaba a mí mismo actuando en un concierto"

Cuando empezó a sonar, M-Clan ya hacía historia en la música española. El grupo nació en 1992 y no es la única banda de Tarque, un chileno criado en Murcia que empezó a amar el rock escuchando a AC/DC, The Beatles o Led Zepellin . Encontró en este género una forma de vivir, una razón y un oficio con el que ganarse la vida. Su primer disco, 'Un buen momento', se grabó en Memphis (EEUU) en 1995 y en él se advierten raíces sureñas.

Realmente es una expresión que surgió espontánea y dio para un titular, pero no es rea l. Ni cerré tantos bares ni desbarré tanto como podría pensarse. Divertirnos sí nos hemos divertido un rato, pero siempre con control. He vivido de forma intensa y he exprimido la vida, pero desde la cautela.

Noto que la edad ha menguado mi capacidad de emocionarme con lo nuevo. Sin despreciar a nadie, hay géneros actuales, como el rap o el reguetón, que me dejan indiferente. Rosalía, por ejemplo, triunfa experimentando con sonidos del reguetón, pop, flamenco o hip hop, pero para mí no tiene pellizco, no me transmite sentimiento. El rock que se hacía en los setenta sigue sonando igual de bien. Ocurre con The Beatles o los Stones. Sí, son leyendas, pero su calidad sigue siendo la misma. También lo es Vivaldi y nadie diría que escucharle sea nostálgico.