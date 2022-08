Javier Andani, letrado de día, rockero de noche: "la vida hay que exprimirla a cada instante"

A Javier Andani, músico y abogado penalista y mercantilista, podríamos definirle como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde si no fuese porque sus dos identidades no poseen características opuestas ni tienen que debatirse entre el bien y el mal. Su doble naturaleza la componen la ley y el rock . La idea nació como un capricho de juventud que todavía se permite y ha conseguido que toda la locura que se puede vivir sobre un escenario con su banda de rock ACME encaje con la formalidad que exige el ejercicio de la abogacía. "Son facetas independientes en mi vida, pero no antagónicas", avanza.

"Siempre me gustó la música -nos cuenta- y fue mi soporte vital cuando perdí a mi padre a causa de un cáncer , con 53 años. Yo tenía 13 y tuve que afrontar un duelo en plena adolescencia. Fue triste, pero se despertaron en mí muchas inquietudes. Ese ejercicio de fortaleza me sirvió para abrirme nuevos caminos, vivir con flexibilidad o valorar diferentes expectativas". Lo de estudiar Derecho fue casi casual, una rama más entre aquellas en las que se habría podido sentir igualmente cómodo. Enseguida le cogió el gusto y supo que había hecho lo correcto. Un orgullo para su madre que, al enviudar, tuvo que hacerse cargo de tres hijos con un sueldo de funcionaria.

El flechazo musical surgió en cuanto el amigo pisó su casa y descubrió las guitarras. "Me gusta dejar los instrumentos sin cubrir porque estoy convencido de que si los guardas no los vuelves a usar. Cuando él vio las guitarras, hablamos y me dijo que tocaba el bajo. Entonces quedamos para tocar. A esa vez le fueron sucediendo otras. Jugábamos a ser rockeros y un día se nos ocurrió la idea de montar un grupo con el que seguir ensayando". Su primera decepción fue ver que algunos empresarios cobraban por tocar. "Me dispuse a cambiar este modo de ver el negocio y conseguí que nos llamaran para tocar. Puede sonar presuntuoso, pero ahora nos permitimos decir no a conciertos que nos proponen", aclara.