El disco que convirtió a Loquillo en rockero: "En mi casa se vivía mucho el fenómeno fan"

“El disco que me enganchó al rock fue el primer single que me llegó a casa de Los Sírex", confiesa Loquillo. "Mi padre trabajaba con el hermano del cantante de Los Sírex, con lo que los discos llegaban a mi casa antes que a las tiendas. 'San Carlos Club' quizá fue una de las primeras canciones que escuché en mi vida. Pero porque mi padre me traía los discos que le daba el hermano, que le decía: 'Toma para tu niño'. Yo tenía muy pocos años”, recuerda el músico.