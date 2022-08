La bronca de John Lennon a Paul McCartney sale a subasta: lo que dice el Beatle en su carta más polémica

Ahora, este texto mecanografiado y único ha salido a subasta y se ha vendido, nada más y nada menos, que por la elevada cifra de 32.000 euros a través de la casa de subastas estadounidense Gotta Have Rock and Roll.

La casa de subastas estadounidense Gotta Have Rock and Roll se ha dado cuenta de la relevancia de este cruce de acusaciones que se produjo entre John Lennon y Paul McCartney y ha querido poner a la venta esta carta llena de indignación que el intérprete de ' Imagine ' dirigía al autor de ' Yesterday ' un año y medio después de que la banda se disolviera en 1970.

Además de tocar temas económicos, John Lennon también hace referencia a controversias musicales y en su escrito defiende su himno de paz más conocido. “¿Entonces crees que 'Imagine' no es político? ¡Es Working class hero con azúcar para conservadores como tú! Obviamente, no entendiste las palabras. ¡Imaginar! Te tomaste 'How Do You Sleep' tan literalmente (lee mi propia reseña del álbum en 'Crawdaddy'). Tu política es muy similar a la de Mary Whitehouse: ‘No decir nada es tan fuerte como decir algo’", le dice Lennon.