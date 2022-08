¿Tendrían miedo de que se encresparan sus flequillos? ¿Llevaban con ellos sus pianos y guitarras favoritos? No sabemos qué ocurría dentro de los hoteles, piscinas y restaurantes a los que acudían los Beatles , pero sí sabemos algunos de sus lugares favoritos, muchos de ellos en nuestro país.

Ringo Starr, George Harrison y Paul McCartney visitaron la isla de Tenerife. Y aunque estaban de vacaciones, su pasión por la música les hizo intentar tocar en un local, aunque su propietario se negó porque entonces no les conocía.

Ringo, George y Paul llegaron a España gracias a la invitación de su amigo el fotógrafo y músico alemán Klaus Voormann. En aquella época, los cuatro de Liverpool ya habían conseguido colarse en el número 1 de Inglaterra con su álbum debut 'Please please me', y tras ese primer éxito disfrutaron de sus primeras vacaciones de sol y playa y eligieron España para su descanso.