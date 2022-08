Coldplay arrasa y ya va por la cuarta fecha en Barcelona: cinco curiosidades del grupo

Colas virtuales interminables y entradas imposibles de conseguir . Así ha sido la compra de los tickets para ver en España a Coldplay . La banda está batiendo récords y superando cualquier expectativa con su gira 'Music of the Spheres World Tour' , y los fans esperaban ansiosos el momento de hacerse con un hueco en sus shows nacionales.

El conjunto musical liderado por Chris Martin presentará en Barcelona su noveno disco, llamado 'Music of the Spheres', que cuenta el viaje de Coldplay a un sistema fantástico compuesto por astros planetarios; aunque también habrá un hueco reservado para algunos de sus clásicos, ya himnos internacionales, como 'The Scientist', 'Paradise', 'Yellow', 'Fix you', o 'Viva la vida'. Te dejamos cinco curiosidades sobre este grupo tan querido para que vayas calentando motores.