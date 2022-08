La canción de los Beatles que fue censurada

' The Ballad of John and Yoko ' fue una de las canciones más controvertidas de la historia de los Beatles, y estas son las razones.

El revuelo por este tema llegó a nuestro país, donde el gobierno de Franco se opuso a la canción porque decía "You can get married in Gibraltar, near Spain". Esta frase reafirmaba la idea de que Gibraltar no era España, algo que en aquel entonces causó un gran revuelo.