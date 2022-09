Bryan Ferry, gira por los 50 años de Roxy Music: “Gustar a varias generaciones es una lección de humildad”

En el 2004, la revista Rolling Stone incluyó a Ferry como uno de los 100 artistas más influyentes de todos los tiempos . No en vano, aquellos chavales de Londres que formaron la banda en 1970 estuvieron hasta el 2014 cosechando éxitos internacionales. Ahora, 50 años después, con muchas aventuras y desventuras por el camino, Ferry y los suyos vuelven a los escenarios para deleite de varias generaciones de amantes de la buena música.

Intentamos sacar lo mejor del talento de todos. Si alguien se iba, llegaba alguien que aportaba diferentes dones y una visión diferente de las cosas. Así que supongo que, en cierto modo, las cosas siempre cambiaban un poco. Y, por supuesto, entre cada disco desde “For Your Pleasure” en adelante, yo también hacía algunas cosas en solitario, lo que me daba unas vacaciones lejos de la banda durante un par de meses.

Se convirtió en una actividad secundaria para mí hacer álbumes de versiones de canciones que me gustaban para ampliar mi repertorio. Eran canciones que no habría escrito ni podría haber escrito y descubrí que eran educativas para mí. Así que volvía al siguiente proyecto de Roxy con un poco más de experiencia por haber trabajado en estas otras canciones y con otros músicos.

Era una persona con grandes ideas, se le ocurrían sonidos realmente geniales y cambiaba los sonidos de, por ejemplo, el oboe o el saxofón o la guitarra y los retocaba y aportaba una dinámica extraña y maravillosa a lo que estábamos haciendo. Al principio vino a grabar, no teníamos grabadora cuando estábamos haciendo nuestros primeros ensayos y habíamos estado trabajando durante, no sé, dos o tres meses, unos pocos meses para Andy McKay y Graham Simpson. No teníamos un reproductor de cassette ni nada. Andy McCar dijo: "Conozco a un tipo que tiene una grabadora grande y vendrá a grabarnos".