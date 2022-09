Sabina y su troupe, de cena por el nuevo documental sobre su vida canalla: "Celebrando entre amigos del alma"

Por su parte, Sabina lo tiene claro: "Tengo pocos amigos, pero intensos". No en vano, el jienense es famoso por abrir, hasta hace no tanto, su casa de Tirso de Molina ("Sol, Gran Vía, Tribunal") hasta la madrugada a todo aquel que quisiese pasar un buen rato. Pero los tiempos han cambiado, y ha llegado el momento de la reflexión, sin nostalgia, sobre el paso del tiempo.

“Biografías sobre mí ya hay siete u ocho, y no con todas estoy de acuerdo. De hecho no hay ninguna autorizada. El documental es un proyecto diferente, que me ofrecieron hace bastante tiempo y al que yo no me atrevía a decir que sí. Hasta que se lo comenté a Fernando León. Lleva más de 15 años preparándolo y ha estado conmigo rodando en Argentina, en México, haciendo maquetas en Úbeda, mi pueblo, tiene muchos metros rodados ya, mucho material. De ahí saldrá un documental muy largo que se estrenará en cines y del que espero mucho, porque me fio mucho de él y porque tiene un oído y una sensibilidad exquisitas”, ha explicado Sabina.