Todo empezó cuando la reina condecoró a los Beatles en el Palacio de Buckingham en 1965 con la Orden del Imperio Británico , un osado movimiento que probaba la habilidad de la soberana para conectarse con su época, pese al arqueo de cejas de los sectores más conservadores de la sociedad. Con los años también se arrodillaron ante ella Elton John, Rod Stewart, Robert Plant, Sting, Eric Clapton, David Gilmour o Bono . Pero muchos otros, empezando por los Sex Pistols en el advenimiento del punk y siguiendo por The Smiths en lo peor del thatcherismo, la convirtieron en diana de sus dardos más ácidos e irreverentes.

En la hora del adiós, ahora que 'The Queen is Dead' se ha hecho realidad, ni adoradores ni detractores dudan de que Isabel II ha sido, para bien y para mal, la gran reina del rock. Repasemos algunos de los grandes hightlights de esa azarosa relación entre la soberana y la música.

Curiosamente, cuando Jagger fue nombrado Sir en 2003 por su contribución a la música británica Isabel II se las apañó para no estar presente en la ceremonia. La leyenda cuenta que, de manera deliberada, programó un día antes una cita para una cirugía en la que le retirarían un cartílago de la rodilla izquierda. ¿La razón? Más allá de que el joven Jagger la llamase en alguna ocasión "vieja bruja", la reina nunca vio con buenos ojos que su hermana, l a Princesa Margarita , hiciese buenas migas con una 'rockstar' tan relacionada con los excesos de todo tipo. Se rumorea que incluso mantuvieron una aventura, un extremo nada improbable dada la reputación de los implicados pero nunca comprobado.

Otra célebre anécdota tuvo lugar en el al espectáculo anual de variedades que en el teatro Príncipe de Gales se le brindó a la familia real en 1963. Interpretando 'Twist and Shout' Lennon le espetó a la audiencia: “para el próximo número quiero pedirles un favor. Los de los asientos baratos pueden aplaudir; los de los asientos caros pueden sacudir sus joyas ”. Isabel II aplaudió con sus manos enjoyadas.

Como curiosidad, la canción final de 'Abbey Road' , el último disco que grabaron juntos The Beatles, estaba dedicada a ella. Se titulaba 'Her Majesty' y duraba apenas 23 segundos. Paul McCartney, que fue nombrado caballero por la reina en 1997, la interpretó frente a ella en el Palacio de Buckingham en 2002. “Tenía que hacerlo”, dejó claro sir Paul.

El punk arremetió con furia contra el 'status quo' británico, que representaba mejor que nadie la monarquía y la propia Isabel II. Los Sex Pistols publicaron 'God save the Queen' en 1977 durante las celebraciones por el Jubileo de Plata, una canción que lanzaba unas cargas de profundidad inéditas hasta ese momento: "Dios salve a la reina / al régimen fascista / hacen de ti una idiota / bomba H en potencia. / Dios salve a la reina / ella no es un ser humano / y no hay futuro / en los sueños de Inglaterra", decía la letra.