Liam Gallagher: "No recuerdo nada de los 90 porque me estaba drogando"

Liam Gallagher ha dado una entrevista en la que habla de muchos, y controvertidos, asuntos de su vida

El músico recuerda cómo era su vida en los 90 o por qué ya no toca canciones de Oasis

Gallagher ha comentado también cuál es su ritual antes de subirse a un escenario a dar un concierto

Hace ya más de una década que Oasis dejó de sonar con la separación del grupo que lideraban los hermanos Liam y Noel Gallagher, aunque fuesen precisamente sus constantes conflictos los que acabaron rompiendo la banda. Ahora Liam, el pequeño, ha dado una entrevista a Apple Music 1 en la que habla de cómo vivió los 90, como está su voz ahora que ha cumplido 50 años, o algunos de sus rituales antes de subirse al escenario y que muchas veces continua durante el show. ¿Tocará canciones de Oasis en sus conciertos?

Sus recuerdos de los años 90

Yo me desmelené en los 90, hay mucha gente que tiene grandes recuerdos de esos años y pienso: 'Bueno, ¿de verdad eras tan rockero entonces, amigo?' Hay mucha gente así. Se sientan y pueden hablar de los noventa durante horas. Yo no puedo recordar nada porque me estaba drogando.

¿Un posible supergrupo con John Squire?

Sí, el rumor es cierto, pero tenemos cosas que hacer primero. Definitivamente vamos a hacer algo juntos en algún momento, aunque no hay prisa. Si tiene alguna melodía que necesite ser cantada, yo soy el hombre, amigo mío.

Su voz a los 50 años

Fumo y bebo. He estado haciendo eso desde que era adolescente. Puede que haya tenido seis meses de descanso un par de años, pero normalmente siempre he seguido bebiendo y fumando. Obviamente tienes días buenos y días malos, pero ahí está mi voz con ese tono soul, estoy a gusto con ella, me gusta de verdad. Mi voz ha cambiado a lo largo de los años, pero todo está ahí dentro. En cuanto se abre ese micrófono, en cuanto estás ahí y vas a poner tu sello, ahí es cuando lo sientes de verdad.

Sus rituales cuando sale al escenario

Me tomo media botella de brandy antes de salir. Ahora lo he dejado, durante el último año he mezclado brandy con miel y agua caliente. Últimamente he estado un poco perjudicado en el escenario, diría que solo son nervios. A medida que envejeces te vuelves un poco más inseguro de ti mismo, así que he estado tomando brandy para calmarme un poco. Mientras avanza el concierto, sobre la sexta o séptima canción, piensas ‘bueno va bien, tío. Me tomaré otra’. Y entonces, para cuando llega la vigésima canción, ya te has liquidado una botella.

¿Por qué a adora John Lennon?

No lo sé, creo que es la voz. A medida que iba creciendo, me absorbieron los Beatles, luego me absorbió más él, más que George Harrison, Paul McCartney o Ringo Starr. Su voz era hermosa y a la vez sonaba como enfadado, eso era muy bueno.

Sobre tocar canciones de Oasis