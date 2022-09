Bjork y el homenaje a su madre fallecida con su nueva canción: "El primer verso es mi infancia"

La cantante ha lanzado su nuevo disco, 'Fossora', con dos temas dedicados al espíritu rebelde de su madre, Hildur, que falleció en 2018

Aunque se le organizó un funeral al uso, la mente de la islandesa imaginó "una despedida más bonita y naturalista"

Su hijo Sindri también aparece en este videoclip de siete minutos en recuerdo a la abuela

Björk está inmersa en la publicación de su nuevo o álbum, ‘Fossora’, que sale este 30 de septiembre. La islandesa ha presentado ya varios temas, entre ellos 'Atopos' y la romántica 'Ovule'. Uno de los que más ha sorprendido ha sido 'Ancestress', lanzado esta semana. Con siete minutos de duración, esta canción es un homenaje a su madre, Hildur, que falleció en 2018 a los 72 años de edad. A lo largo de este poema sonoro, Björk recuerda lo que ha supuesto su madre: un pasado "rebelde" como hippy, su rechazo a los médicos y su "dislexia" e "idiosincrático sentido del ritmo". Una muerte que supuso un duro golpe para la artista. "Le escribí dos canciones a mi madre", ha comentado en su perfil de Instagram.

Escrita justo tras el funeral

Con una estética inspirada en la música imperial china con gongs, violines y cuerdas, abre su corazón como nunca: "'Ancestress' está escrita justo después de su funeral y es probablemente la reacción de un músico en ese momento. El impulso de hacer tu propia versión de la historia", explica en sus redes.

La cantante ha querido contar en ella el recuerdo que tiene de su madre desde su más tierna infancia: "Esta canción es una carta a mi madre. Su historia vista desde mi punto de vista está escrita en orden cronológico. El primer verso es mi infancia y así sucesivamente".

Todo un poema

En una entrevista Björ ha contado que, aunque le organizó un funeral al uso, en su mente imaginó "una despedida más bonita y naturalista". Este videoclip ha sido toda una declaración de intenciones para crearle su particular ritual de despedida, como explica: "Recientemente vi que esta canción probablemente esté inspirada en una canción islandesa Grafskrift" que es de alguna manera un relato muy directo de lo que es el patriarcado de la vida. De alguien probablemente quería abordar esto de una manera más femenina, con su historia biológica y emocional, no con sus profesiones, parejas o fechas de nacimiento y muerte".

Este trabajo es muy particular e intimista y ha contado con dos personas muy especiales: su hijo Sindri (1986) que nació cuando ella tenía 21 años y el director del videoclip, Andrew Thomas Huang. Thomas Huang se ha convertido en su mano derecha. Ella misma le ha querido agradecer este delicado momento, ya que, sin él, quizá no lo hubiera hecho: "Te has convertido en el documentalista de los momentos más profundos de mi vida y no creo que sea una coincidencia. Es por la inmensa capacidad de tu talento tanto emocional como técnica. ¡Sólo tú puedes asumirlo! Gracias desde el fondo de mi corazón".

También ha querido darle la gracias a su hijo que ha estado en los coros y en los arreglos y por lo unido que estaba a Hildur: "Estoy muy agradecida a mi Hijo, Sindri Eldon, por arreglar y poner voz a los versos ya que tiene una voz deliciosa y estaba muy cerca de ella.

El rechazo de Björk a los funerales

A sus 56, reconoce que: "Durante 20 años no he podido asistir a funerales porque no me siento bien. Los funerales están fuera de lugar". Para la artista es difícil de entender como puede estar el "espíritu de una persona en un ambiente tan claustrofóbico como una iglesia". Y continua: "Cuando el alma se pone en marcha, tiene que estar afuera para que haya espacio, donde se inmensidad se fusione con los elementos calidez".

Letra de la canción 'Ancestress' (versión en castellano)

Mi cráneo es mi catedral

Donde este matrimonio tiene lugar

Cuando era niña me cantaba

En canciones de cuna en falsete con sinceridad

Le agradezco su integridad

El reloj de mi antepasada está en marcha

Su otrora vibrante rebelión se está desvaneciendo

Yo soy su guardián de la esperanza

Aseguro que la esperanza está ahí

En todo momento

Mi ancestro ha dejado todos los modales

Su piel palpitante se rebeló

Los médicos que ella despreciaba

Colocaron un marcapasos dentro de ella

Cuando se te acaba el tiempo

La forma de mirar atrás cambia

¿Nos has castigado por irnos?

¿Estás seguro de que te hicimos daño?

¿Es que no se puede «vivir»?

Tenía un sentido del ritmo idiosincrásico

Dislexia, la última forma libre

Inventa palabras y añade sílabas

Escribe a mano, un lenguaje propio

No tengo esa historia en la boca

Cuando mueres, llevas contigo lo que has dado

La máquina de ella respiró toda la noche

Mientras ella descansaba

Reveló su resistencia

Y luego no lo hizo

Ves con tus propios ojos

Pero oyes con los de tu madre

Hay miedo de ser absorbido

Por el otro

A estas alturas, compartimos la misma carne

Por mucho que intente escapar de ella

Esto no es un escombro mediocre

Mi ancestro esto es

El olor de nuestra despedida final

Esos han sido

El perfume de la separación durante siglos

El perfume de la separación durante siglos

Ancestral

La naturaleza escribió este salmo

Expande este reino

La piel translúcida dejó ir

Una palma fría embalsamada

'Ancestress' (versión original)

My skull is my cathedral

Where this matrimort takes place

When I was a girl she sang for me

In falsetto lullabies with sincerity

I thank her for her integrity

My ancestress’ clock is ticking

Her once vibrant rebellion is fading

I am her hopekeeper

I assure hope is there

At all times

My ancestress has left all manners

Her pulsating skin rebelling

The doctors she despised

Placed a pacemaker inside her

When you’re out of time

How you look back changes

Did you punish us for leaving?

Are you sure we hurt you?

Was it just not «living»?

She had idiosyncratic sense of rhythm

Dyslexia, the ultimate freeform

She invents words and adds syllables

Hand-writing, language all her own

I don’t have that story in my mouth

When you die, you bring with you what you’ve given

The machine of her breathed all night

While she rested

Revealed her resilience

And then it didn’t

You see with your own eyes

But hear with your mother’s

There’s fear of being absorbed

By the other

By now, we share the same flesh

As much as I tried to escape it

This is no mediocre debris

My ancestress this is

The odour of our final parting

Those have been

The perfume of separation for centuries

The perfume of separation for centuries

Ancestress

Nature wrote this psalm

It expands this realm

Translucent skin let go of