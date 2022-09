La primera clave es no gritar para cantar con volumen. Hay una exigencia no escrita que dice que un cantante con mucha potencia es un gran cantante. Sin duda, poder cantar con potencia es una habilidad deseable para un cantante, pero hay una diferencia entre gritar y cantar con potencia.

Por ejemplo, hay quien describe que se le cierra la garganta cuando canta notas agudas, o que siente como si tuviera una pelota en la nuez. Son descripciones válidas, pero no describen el problema con exactitud, y mucho menos la causa. Es posible que la persona sienta eso porque sus músculos masticatorios se estén activando cuando no deberían hacerlo. Eso hace que su laringe suba y, efectivamente, cierre la salida del aire, lo cual provoca esa sensación de estrangulamiento.

Un ejemplo para esto es como quien hace ejercicios de abdominales de forma incorrecta y luego les duele el cuello. Después de un rato aparecen las molestias en la espalda y en la nuca. Están activando músculos que no deberían activarse, sienten que el problema está en esa zona y que hay que hacer algo ahí para arreglarlo, cuando en realidad se trata de no activar esos músculos.

Cantar no es algo místico que ocurra por arte de magia. De hecho, como hemos visto, es muy físico. Es verdad que hay gente que canta bien sin haber estudiado canto, y también es cierto que hay personas que nacen con mejores voces que otras. Pero esto no quiere decir que cantar sea algo reservado para unos pocos elegidos. No hay que resignarse a sentir incomodidades en la voz o incluso a no cantar si tienes la inquietud o el deseo.