Barbra Streisand y el misterio de su nuevo disco (que grabó hace sesenta años)

Barbra Streisand ha anunciado en sus redes sociales que este 4 de noviembre lanza un 'nuevo' álbum, titulado 'Live at the Bon Soir'. Eso sí, con la particularidad de ser canciones que grabó en los sesenta. Ahora, seis décadas más tarde, ven la luz. "Estoy encantada de sacarlas y compartir lo que podría haber sido mi álbum debut, 'Live at the Bon Soir'", ha comentado la cantante, directora y productora de 80 años. Pero, ¿qué ha pasado para que ahora se decida a sacarlo y no antes?