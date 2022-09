Dani Martín, hacia el hombre sin complejos: "Es guay que te salgan canas y arrugas"

El cantante reflexiona sobre el paso del tiempo

Ha conseguido tres nominaciones con su último trabajo 'No, no vuelve'

"Es la gira que más gordo he estado y la gira que más tickets que he vendido en mi vida"

Dani Martín vuelve a estar en lo más alto y es que su último trabajo 'No, no vuelve' le ha devuelto a las listas de éxitos e incluso le ha llevado a tres nominaciones en LOS40 MUSIC AWARDS: mejor artista en directo, mejor gira y mejor álbum. Han pasado más de 20 años desde que El Canto de El Loco le convirtió en el número uno en España, y ahora ha demostrado que por él no han pasado los años. O mejor dicho, que sí que lo han hecho, dándole esa serenidad y madurez que le faltaba en la juventud.

Más seguro de sí mismo que nunca, a los 45 reflexiona sobre el transcurso del tiempo en una entrevista con nuestros compañeros de Divinity: "Es maravilloso, por eso es guay que te salgan canas, que te salgan arrugas y ser el que vas siendo y permitirte ser esa persona madura en la que te estás convirtiendo, no de madurez (mental) sino de vejez". No es la primera vez que le escuchamos dar este discurso, durante esta última época, musical y personal, ha apostado por mostrarse tal y como es, hablando en numerosas ocasiones de su rosácea en la piel y de salud mental, incluso ha participado en el podcast de Ángel Martín, 'Por si las voces vuelven'.

También en estos días, el cantante ha querido hablar en redes sociales sobre los kilos que ha perdido en los últimos meses, "por salud", asegura. No obstante, ha querido contar, además que "es la gira que más gordo he estado y la gira que más tickets que he vendido en mi vida. Así que, vuelvo a repetir, que las únicas responsables de que eso suceda son las canciones. Da igual peso y todo lo demás".