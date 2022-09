Muere Coolio, el rapero de 'Gangsta Paradise': su mujer, sus diez hijos y el resto de su entorno cercano

Fue hallado muerto en el cuarto de baño de la casa de un amigo en California

Ganador de un Grammy por la banda sonora de la película 'Mentes peligrosas', tuvo una infancia y adolescencia difícil bañada por las drogas

El cantante estuvo casado con la cantante y ahora coach emocional Josefa Salinas.

Coolio, el rapero de 'Gangsta's Paradise', ha muerto a los 59 años de edad, según informó la revista 'Variety'. El artista, que se hizo famoso mundialmente cuando su tema pasó a ser la banda sonora de 'Mentes Peligrosas' ('Dangerous Minds'), era hallado muerto en el cuarto de baño en la casa de un amigo en California. Este, al ver que no salía, se acercó y se encontró a Artis Leon Ivey Junior, que así se llamaba el rapero, inconsciente. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada y declararon que la causa del fallecimiento fue un paro cardíaco, a espera de los resultados de la autopsia. Sus amigos, entre los que están Snoop Dog y Ice Cube, ya han reaccionado en redes, al igual que que la actriz, Michelle Pfeiffer.

Su Grammy

El artista se hizo popularmente conocido gracias al éxito de la película que interpretó Michelle Pfeiffer. 'Gangsta Paradise' le valió el Grammy en 1996. El rapero también participó como actor en películas y series como 'Batman And Robin' (1997), 'Martin' (1995), 'Sabrina the Teenage Witch' (1996), 'The Nanny' (1998), 'Tyrone' (1999), 'Midnight Mass' (1999), 'Charmed' (2002), 'Star-ving' (2009), 'Futurama' (2001, 2010) o 'Gravity Falls' (2012).

En 2014, fue mentor de la famosísima banda surcoreana BTS y ha trabajado con el cantante Snoop Dogg.

Una infancia difícil

Nacido el 1 de agosto de 1963 en Pensilvania, tuvo una infancia difícil. Siendo un niño, se trasladó con sus padres a Compton, California. Hijo de Artis León Ivey y Jackie Slater, no aprendió a leer hasta los once años y lo hizo gracias a un programa especial, Pelton Power Program For Kid. A pesar de ello, supo poner voz a sus experiencias a través del rap.

Fueron las burlas de sus amigos y entorno cercano las que hicieron que se cogiera el sobrenombre de 'Coolio', con el que se reían de él. A pesar de haber tenido una juventud con muchos obstáculos, marcada por las drogas, nunca dejo de luchar para obtener el éxito. En 1991 se unió a la banda de hip-hop 'WC and the Maad Circle'. Posteriormente, inició su carrera en solitario en 1994 con el álbum 'It Takes a Thief'.

Su única esposa e hijos

'Coolio' se casó con la cantante Josefa Salinas en 1996. La pareja se conoció en 1987 y estuvo saliendo durante diez años, antes de darse el sí quiero. Cuatro años después se divorciaron. Tuvieron tres hijas y un hijo. Aun así, el rapero tuvo otros y se estima, sin que se sepa a ciencia cierta, que es padre de diez vástagos. Entre ellos: Artisha Ivey, Brandi Ivey, Jackie Ivey, Grtis Ivey, Artis Ivey III, Milan Ivey, Darius Ivey, Kate Ivey, Zhaneand Ivey y Shayne Ivey.

Josefina ha sido su bastión durante todo este tiempo a pesar de su separación. La artista es actualmente coach emocional y una gran defensora de los derechos de los latinos, las mujeres y los niños. Salinas es autora de varios libros, como '101 cosas que debe saber antes de salir con mi hija, mi mejor amigo y yo'.

Sus mejores amigos

Las primeras reacciones a su muerte no se han hecho esperar. Entre sus amigos se encontraban Snoop Dogg. El rapero publicó un post con una imagen de él y Coolio en la que puso: "Gangsta's Paradise RIP".

El músico y actor Ice Cube también ha publicado en Twitter: "Una triste noticia. Soy testigo de primera mano del trabajo de este hombre hacia la cima de la industria. Descanse en paz".