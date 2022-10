Qué habría sido de la historia de la música sin esos zahoríes que se dedican a descubrir el talento oculto, moldearlo y lanzarlo al estrellato. Los Beatles no habrían llegado a ser lo que fueron si Brian Epstein no les hubiera sacado de las catacumbas de The Cavern, Bruce Springsteen no habría sido el 'Boss' si Jon Landau no hubiese escrito en la Rolling Stone aquello de "he visto el futuro del rock'n'roll..." y el Nuevo Flamenco no habría existido sin Mario Pacheco. El Ateneo de Madrid acoge hasta el 29 de octubre, al hilo de Suma Flamenca, una extensa muestra con exposición fotográfica, mesas redondas y conciertos de lo que supuso esa otra movida madrileña que tanto le debió al productor, fotógrafo y fundador de Nuevos Medios.