Coleccionistas de discos de los 60, 70 y 80: "Me encanta buscar joyas, aún me falta algo de Pink Floyd"

Ahora su colección reúne más de 2.000 elepés y otros tantos singles. Cualquier tema que a uno se le ocurra de The Beatles, Hendrix, Queen, Stones, The Doors… es muy probable que lo tenga. Y tal es el orden con que los conserva, que no tardará en dar con él. "La organización por años, estilo o grupos es importante porque te permite tenerlos a mano en lugar de quedar olvidados", explica. Su colección es un verdadero tributo a la música de los 60, 70 y 80. "¡Y después de 40 años recopilando vinilos, aún me falta algo de Pink Floyd y Santana, sobre todo de sus principios!", advierte.