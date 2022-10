Bruce Springsteen canta por sorpresa en el concierto de The Killers: "El Boss ya está aquí"

Bruce Springsteen está calentando motores para su próximo álbum, ‘Only the Strong Survive’, que saldrá a la venta el próximo 11 de noviembre. Eso sí, no esperes temas inéditos, ya que el artista trae un disco de versiones, el segundo de su carrera. Para ir abriendo boca ante su próxima gira, que pasará por España, el cantante se subió al escenario del Madison Square Garden el pasado sábado para sorpresa del público como invitado del concierto de The Killers.