Ricardo Darín: "Ni en pedo pienso en jubilarme"

“Ni en pedo pienso en jubilarme", explica Darín. Con él, lo de retirarse no va: "No se me ha cruzado por la cabeza. Me gusta trabajar". ¿Qué pasaría si dejase de actuar? "Cuando no lo hago además soy un desastre. En tres días soy capaz de abandonarme, me encanta no hacer nada". El trabajo me organiza, me arma una agenda”, añade.