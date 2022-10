Barenboim deja la batuta: "Me han diagnosticado una afección neurológica grave"

View this post on Instagram

El director de orquesta favorito de la reina Sofía asume: " Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una afección neurológica grave . Debo enfocarme en mi bienestar físico tanto como sea posible". Hace apenas unos meses, el argentino nacionalizado español, israelí y palestino, anunció que no se haría cargo de la nueva Tetralogía wagneriana , prevista para el mes de octubre en la Staatsoper Unter den Linden de Berlín, debido a una vasculitis (inflamación de los vasos sanguíneos). El pasado mes de mayo decidió retirarse de la gira West-Eastern Divan Orchestra por prescripción médica .

Si algo le ayuda en estos momentos, es la música que "fue y continúa siendo una parte esencial y permanente de mi vida". "He vivido en y a través de la música toda mi vida y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita. Cuando miro hacia atrás y hacia adelante, no solo estoy satisfecho, sino profundamente realizado".