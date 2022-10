Nena Daconte y el infierno del éxito: "Recurrí al alcohol y las drogas para sobrellevar la realidad"

Todo comenzó en 2007, cuando llegó el gran éxito de Nena Daconte. “Teníamos muchísimo trabajo. Estaba muy cansada y eso me hizo como deprimirme un poco”, contaba la artista en una entrevista a la Cadena Ser, donde revelaba que su única vía de escape era la bebida. “Me ponía a beber primero cerveza, luego me abría una botella de vino y cuando me daba cuenta me lo había bebido todo. Me desmayaba, a las cinco de la mañana me despertaba y al día siguiente un poco de lo mismo”, contaba la cantante.