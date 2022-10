Chiquilla, 30 años después: Hombres G y Seguridad Social, su concierto homenaje a la Expo 92

Aunque no siempre se llamaron 'Seguridad Social'. En sus inicios, 1982, la banda tuvo otro nombre, 'Paranoicos'. José Manuel Casañ y Santiago Serrano bebieron de los estilos de 'The Who', 'The Clash', 'Sex Pistols' o 'The Beatles' y comenzaron con temas musicales de estilo punk. Con el paso de los años, vieron que lo suyo era el rock. Fue ahí, cuando integraron a más miembros que han ido cambiando a lo largo del tiempo entre ellos: Javi Vela (Guitarra/Coros), Jorge Molina (Bajo/Coros) y Víctor Traves (Batería/Cajón).