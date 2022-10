'Face it alone', la canción en la que Freddie Mercury relata lo que sintió durante su enfermedad

'Queen' ha rescatado este tema inédito y ha revivido al famoso cantante para interpretar esta canción que ha enloquecido a sus fans

Freddie Mercury grabó está canción ya enfermo

El tema, de lo más íntimo, relata lo que el artista estaba viviendo cuando se apagaban las luces de los escenarios

La banda de rock británica 'Queen' ha lanzado una canción con la voz de su cantante Freddie Mercury, fallecido en 1991, por primera vez en ocho años. 'Face It Alone' se grabó en 1988. Aunque, originalmente tenía la intención de aparecer en el álbum 'The Miracle', nunca llegó a publicarse. En ella, el artista abre su corazón a lo que sintió durante su enfermedad y los comentarios de una sociedad que poco sabía en aquel entonces del virus del VIH y del sida. Mercury decidió hacerse la prueba de detección de VIH en la Pascua de 1987, después de que dos de sus antiguos amantes falleciesen a causa del sida. Los análisis corroboraron su presagio. Jim Hutton, su pareja durante sus últimos seis años de vida, explicó que "la reacción de Freddie ante su enfermedad fue de total incredulidad".

El comunicado

Pocos días antes de morir, se reunió con su representante para ver cómo contar al mundo que estaba enfermo. Con un gran coraje emitió un comunicado, 24 horas antes de que falleciera: "Respondiendo a las informaciones y conjeturas que sobre mí han aparecido en la prensa desde hace dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas del virus y que tengo el sida. Es hora de que mis amigos y mis fans en todo el mundo sepan la verdad. Deseo que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que padecen esta terrible enfermedad para luchar contra ella".

La canción de Queen, filtrada

Ahora la canción ha sido redescubierta por dos de los integrantes de la agrupación y la intención era ser lanzada como sencillo. Se iba a reproducir públicamente por primera vez este jueves en la radio BBC 2, aunque la canción fue filtrada previamente en una radio francesa.

El tema grabado a caballo entre Londres y Suiza, cuando Mercury ya estaba enfermo de VIH, como deja caer en la canción con frases como: "Al final, tienes que hacerle frente solo".

Una 'pequeña joya'

La banda británica ya había lanzado varias canciones de Mercury previamente desconocidas en su álbum de 2014 'Forever'. "Es genial escucharnos a los cuatro después de todos estos años", ha explicado el guitarrista de Queen, Brian May, sobre la canción redescubierta, Roger Taylor, el batería, la ha descrito la pieza como una "pequeña joya" que casi fue olvidada.

"Le dimos varias vueltas y pensamos que no podríamos rescatarlo", comentó el guitarrista de la banda en BBC. "Pero al final, tras insistir, nuestro equipo de ingenieros de sonido lo consiguió. Ha sido como juntar las piezas de un puzzle y ha quedado algo muy bonito".

Seis temas inéditos

'Face It Alone' puede escucharse en las principales plataformas musicales. La 'boxset' de 'The Miracle' se pondrá a la venta el próximo 18 de noviembre y contendrá diferentes demos, entrevistas y contará con cinco grabaciones más, inéditas.

Letra de la canción 'Face it Alone'

When something so near and dear to life

Explodes inside

You feel your soul

Is set on fire.

When something so deep and so far and wide

Falls down beside

Your cries can be heard

So loud and clear.

Your life is your own

You're in charge of yourself

Master of your home

In the end

In the end

You have to face it all alone.

When something so dear to your life

Explodes inside

You feel your soul

Is burned alive (burned alive).

When something so deep and so far and wide

Falls down beside

Your cries can be heard

So loud and clear.

Your life is your own

You're in charge of yourself

Master of your home

In the end

In the end

You have to face it alone.

When the Moon has lost its glow

When the Moon has lost its glow

Da-da-da-da-da-da-da.

When the Moon has

When the Moon has lost its glow

Da-da-da-da-da-da-da.

When the Moon

When the Moon has lost its glow

You have to face it all alone.

Versión en español: 'Enfréntalo solo'

Cuando algo tan cercano y querido a la vida

Explota dentro de ti, siente que tu alma se incendia

Cuando algo tan profundo y tan lejano

Cae al lado de tus gritos se escuchan

Tan alto y claro

Tu vida es tuya

Eres dueño de ti mismo

Dueño de tu hogar

Al final, al final

Tienes que afrontarlo todo solo

Cuando algo tan querido en tu vida

Explota dentro de ti, siente que tu alma se quema viva (Se quema viva)

Cuando algo tan profundo y tan lejano

Cae al lado de tus gritos se escuchan

Tan alto y claro

Tu vida es tuya

Eres dueño de ti mismo

Dueño de tu hogar

Al final, al final

Tienes que afrontarlo solo

Cuando la luna ha perdido su brillo

Cuando la luna ha perdido su brillo

Da da da da da da

Cuando la luna ha

Cuando la luna ha perdido su brillo

Da da da da da da da

Cuando la luna

Cuando la luna ha perdido su brillo