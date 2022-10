"Jamás pensé que tenía un problema", reflexiona sobre sus días más bajos con las drogas y pastillas en una entrevista con 'XXL'

"No tomé nada difícil hasta que me hice famoso. Salías de gira y la gente te daba drogas gratis", ha recordado 'Slim Shady' que llegó a tomarse casi 80 pastillas por noche

"Realmente me gustaban mucho las drogas. A medida que comencé a ganar un poco de dinero, pude comprar más". La mezcla con las pastillas le llevó casi a la muerte

Marshall Bruce Mathers III, o lo que es lo mismo, 'Eminem', el niño que parece que por él no pasa el tiempo, cumple este 17 de octubre 50 años. Son muchas las incógnitas que hay en relación al rapero blanco más grande de todos los tiempos. “Si hubiera sido negro, no hubiera vendido ni la mitad”, explicó él mismo en una de sus canciones. A pesar de ello, sus colegas hiphperos se rinden ante el de Misuri y eventos internacionales como los Oscar y la Superbowl ha contado con él. Hasta el mismísimo Joe Biden le pidió que le cediera su tema 'Lose Yourself' para que fuera la melodía de su campaña. 'Lose Yourself' es, a día de hoy y 20 años después, la canción rap más escuchada de todos los tiempos con más de mil millones de reproducciones en Youtube y plataformas como Spotify.

La relación con sus padres

Sin embargo, no siempre fue así y no por carecer de talento. El niño rubio de ojos azules retaba a la corte de raperos negros revelando las miserias que muchas casas blancas se enfrentaban diariamente. Familias desestructuradas y en riesgo de exclusión social como la suya. Sabía bien de lo que hablaba el que se crio en un gueto y sobrevivió entre peleas y bandas callejeras. Sin miedo a nada ni nadie, soez, insolente, provocador, sus comentarios homófobos y demás salidas de tono y una vida empañada por las drogas y los medicamentos, hizo que se congraciara la enemistades de varios artistas y que estuviera en el centro de la polémica. Luces y sombras, que le afectaron personal y profesionalmente. Coincidiendo con su 50 cumpleaños, 'Eminem' se abrió hace un mes, en 'XXL' una de las publicaciones que más caña le dio en su etapa de juventud, de su estrellato y ocaso con las drogas.

'Eminem' creció sin conocer a su padre, el cual abandonó a su madre siendo una adolescente al poco de nacer él. La relación con su madre no fue mejor. El artista le acusó públicamente de haberle maltratado e iniciado en el mundo de las drogas y llegaron a juicio años después donde ella le demandó por difamación.

Nunca pensó ser una estrella

Con una fortuna estimada en 220 millones de dólares, 'Slim Shaddy' ha visto la muerte de cerca en más de una ocasión y jamás que llegaría a ser una estrella. Estando en el instituto conoció a la que sería su mujer hasta en dos veces, Kimberly Scott. "Nunca pensé que sería la influencia de nadie. Cuando salió mi primer álbum, todavía me quedaba donde podía, principalmente con Kim y sus padres. No tuve mi propia casa hasta el segundo álbum", ha recordado en 'XXL'. Las secuelas de una fama inesperada le llevaron a escribir 'Stan': "Fue como, ¿realmente estas personas me admiran? Estaba asombrado. Es muy extraño y surrealista. Incluso ahora, todavía le doy vueltas y me preguntó como llegué a ese nivel".

'Eminen', cargado desde Tijuana

El coqueteo con las drogas iba in crescendo. 'Eminem' recuerda cómo, al llegar a los Ángeles por primera vez, fue varias veces a Tijuana donde subieron cargados de drogas, "vicodin y ese tipo de mierda. No sé cuántas veces lo hicimos, pero era fácil. De hacer acabado en la cárcel, su carrera musical "habría terminado en ese momento". La última vez que fueron, redujeron al que estaba delante en la aduana y "o tiraron al suelo y comenzaron a sacarle pastillas de los bolsillos y esa mierda. Nos cagamos de miedo, pero lo conseguimos. Llevábamos los pantalones llenas de pastillas. No sé cuántas teníamos".

"No tenía un problema"

"Esta debería haber sido una de las primeras señales para mí, pero jamás pensé que tenía un problema. Realmente me gustaban mucho las drogas. A medida que comencé a ganar un poco de dinero, pude comprar más", ha recordado que su adicción comenzó hasta que despegó su carrera. "No tomé nada difícil hasta que me hice famoso, estaba experimentando. Salías de gira y la gente te daba drogas gratis. Lo logré por un tiempo. Y luego, simplemente se convirtió en un 'me gusta demasiado esta mierda y no sé cómo parar'".

Con 'Encore' empeora

Hasta que: "La gente aún no lo sabía, pero yo estaba empezando a darme cuenta de qué me estaba sucediendo por dentro. Traté de mantenerlo bajo control y mantener la compostura tanto como pude". "Pude minimizar mi adicción y ocultarla por un tiempo hasta que se puso realmente mal". Tras 'The Marshall Mathers LP' y al comenzar 'Encore' "mi adicción comenzó a empeorar". Mezclaba "Vicodin, Valium y alcohol". Fue entonces, cuando desapareció "y no expliqué por qué me fui". Ahí, se dio cuenta de su verdadera "adicción a estas malditas pastillas".

Pero, lo peor estaba por llegar en plena entrevista en directo en el programa musical '106 & Park' de BET: "Recuerdo que las cosas empezaron a ponerse muy, muy mal cuando yo, '50' y 'G-Unit' interpretamos 'You Don't Know' y luego hicimos una entrevista. Fue entonces cuando las ruedas comenzaron a salirse. Uno de los anfitriones me estaba hablando y no podía entender una palabra de lo que decía. '50' tuvo que cubrirme y responder todas las preguntas", ha explicado en esta última entrevista.

Al Vicodin y al Valium le añadió Ambien "un borrador de mente con el que entras en un extraño estado comatoso. Veo lo que dices y escucho lo que dices, pero no comprendo. Si vas esa entrevista lo ves. Fue entonces cuando todos a mi alrededor supieron: 'Está jodido. Algo anda mal con él'".

Su mayor adicción a las drogas fueron esos cinco años de su vida, aunque la muerte a balazos de Proof en 2006 hizo que "mi adicción se disparase por las nubes". El día de su muerte, estando él solo en casa, acabó tomando tantas pastillas que estuvo dos día sin poder caminar. 'Eminen' recuerda como tuvo "10 malditos traficantes de drogas a la vez de los que obtuve esa mierda". Ese día, la parca tuvo 'compasión' con él: "entre 75 y 80 Valiums por noche, que es mucho. No sé cómo carajo sigo aquí. Me estaba adormeciendo". Meses después se desplomaría en el baño de su casa y acabaría en la UCI lleno de tubos y sin poder hablar: " No pude hacer nada. No entendía dónde estaba y qué diablos pasó".

Su desaparición

La 'desaparición' de los escenario del que vive en Detroit, provocó una ola de reacciones y titulares en cuanto a su persona. Sus seguidores, más allá de su corte de fans, quisieron saber desde donde vivía, a cuánto ascendía se fortuna, y llegó a circular una teoría que aseguró que había fallecido y que su actual imagen era la de un robot.

'Eminem' sigue escribiendo. "Lo más extraño y probablemente lo mejor que me ha pasado en estos últimos 25 años en un sentido profesional fue conocer a todos mis héroes y a gente como Treach, Redman, Kool G Rap, Big Daddy Kane, Masta Ace, Rakim. No estaría aquí sin todos ellos. De ahí saqué toda mi inspiración".

Su lección

"Mi papel en el hip-hop actual es tratar siempre de ser el mejor rapero. Eso es todo. Así es como quiero sentirme por dentro. Escucharé alguna mierda de ellos o de J. Cole o Kendrick y diré: 'No soy el mejor rapero en este momento'. Busco que la generación más joven me empuje. No tengo que hacer álbumes. No tengo que hacer nada en este momento. Se trata de querer, y eso nunca ha cambiado para mí sin importar la fama".