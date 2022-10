David Summers recuerda que la letra de 'Sufre mamón' era "una broma y fue escrita hace 40 años"

Davis Summers ha explicado en su perfil de twitter: " La canción fue escrita hace 40 años . Sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie ". Y ha añadido: "Pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa?".

Morgade también recordó que dicen 'mamón' y 'marica' . " Me rimaba con pica pica y mamón en aquella época era algo normal . Nunca tuvimos intención de ofender. Aunque en México es algo terrible y la canción fue censurada", explicó él mismo hace algún tiempo. David Summers manifestó: " Jamás me voy a sentir homófobo . Tengo muchísimos y grandes personas homosexuales y en la vida voy decir nada contra ellos ".

El líder de la agrupación que sigue colgando el 'sold out' allí por donde pasen, hizo una reflexión en esa entrevista: "En aquella época se podía decir lo que quisiera. Me están pidiendo explicaciones por 'Sufre mamón', una canción que hice hace 40 años, por la que nunca me habían pedido nada. En aquella época los gays que escucharon la canción se la tomaron como debían tomárselo, con sentido del humor".