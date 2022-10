Liam Gallagher y la nueva cruzada contra su hermano Noel: "Es un triste"

Liam de 50, y Noel Gallagher de 56 siguen a la gresca . Sus diferencias son irreconciliables a día de hoy y así lo ha vuelto a evidenciar el hermano pequeño en su red de twitter. El menor de los 'Oasis' está a punto de estrenar 'Knebworth 22', un documental sobre el regreso a este escenario en verano de 2022, 26 años después de la emblemática actuación de la formación en 1996, y se ha encontrado con el mayor de los obstáculos. No poder utilizar las canciones del grupo. Su ira se ha desatado ante la imposibilidad de que los míticos temas del grupo británico no puedan aparecer.

Para saber qué ha sucedido vamos a ponernos en situación. ' (What's the story) Morning Glory? ' fue el disco que encumbró a la gloria al grupo. Se convirtió en el tercer álbum más vendido de la historia en Reino Unido con 22 millones de copias. En la primera semana vendió ya 350.000 copias. Para su presentación, nada mejor que presentarlo en los jardines de Knebworth. Fue tal la expectación que se celebró dos días. Según el documental 'Supersonic' (2016), unos dos millones y medio de personas solicitaron poder adquirir una entrada . Tan solo 250.000 seguidores pudieron disfrutarlo en vivo y en directo.

En el largometraje que estará en la plataforma en streaming Paramount+ a finales de año, no se escuchará ninguna de las canciones de la banda. Una fan ha preguntado al artista a través de twitter: "¿Las canciones de Oasis aparecerán en tu documental sobre Knebworth?". Sin dudarlo, Liam ha espetado: "No habrá canciones de Oasis porque el fanfarrón enfadado las ha bloqueado". Y ha agregado: "Puedes evitar que utilicemos las canciones pero no puedes borrar nuestros recuerdos". Por si quedaba alguna duda de a quién se refería, ha añadido: "Debería darte vergüenza Noel Gallagher".