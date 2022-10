Dorantes, el pianista con duende flamenco: "Cuando El Lebrijano me escuchó tocarlo por primera vez me dijo: 'deja la guitarra, sobrino'"

El tiempo y los conciertos han ido madurando cada expresión de mi ser, cada expresión de mi obra. Iba encontrándome a mí mismo al tiempo que iba plasmando un discurso más firme y sereno para contar lo que quería contar. Cada ejercicio de introspección frente al público en mi pasado, en mi familia, en los distintos lugares que me han influido y en los recuerdos que me marcan, era como un motor que me ayuda a desarrollar más mi música y el público notaba que venía conmigo en este viaje. De hecho hay temas que duran 14 minutos que al finalizar los conciertos me decían que les habían parecido 5. Eso es maravilloso, esa es la convivencia que buscaba, es la magia de la música.