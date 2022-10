El desembolso económico que el ayuntamiento vallisoletano tuvo que hacer para contar con Derulo en sus fiestas fue objeto de varias críticas, de las que el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, se defendió alegando que contaban con las “mejores fiestas de España”. “Sé que a alguno le molestará, pero el programa de conciertos no creo que nadie pueda encontrarlo en España ni fuera de España. No he encontrado ningún sitio que lo supere”, sentenció.