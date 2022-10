"Fue una etapa increíble de mi vida donde aprendí muchísimo", ha explicado en una entrevista a 'Socialité'. "Pero también en la que sufrí mucho", ha sido capaz de confesar de una situación que nada tenía que ver con una decisión de emprender una carrera en solitario. Para Ana, aquel concierto de la capital vallisoletana, fue un antes y un después: "Tras ese último concierto yo he seguido cantando una de nuestras canciones, pero realmente a mí no me dio tiempo de asumir lo que estaba pasando". Supuso su punto de inflexión aunque le llevó unos años, "fue solo cuando el grupo se separó cuando fui consciente de lo que había ocurrido". La intérprete quiso dejar muy claro desde aquel definitivo adiós que "'Mecano' son tres", que ella solo era "una pieza" y no podría funcionar sin los tres.