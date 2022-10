Muere Regino, cantante de Séptimo Sello, el grupo de la movida que triunfó con una broma

La locura de los años ochenta propició situaciones delirantes, como que un grupo serio como 'Séptimo Sello' triunfase con una única canción que era en realidad un chiste y que no se parecía en nada al resto de su repertorio. Así, en 1985, Regino Carreira y su grupo (en el que además de cantar programaba la caja de ritmos), tuvieron su momento de gloria con 'Todos los paletos fuera de Madrid', un tema que no era sino una broma “hacia uno de mis mejores amigos, que era de Santa Marta de los Barros (Badajoz), Daniel Rodriguez Corzo”, explicó en Facebook en febrero de 2021 en respuesta a un comentario desafortunado de un programa de televisión. Y no solo por el título: en aquel estribillo, Regino repetía incansable: “Hala, Madrid; hala, Madrid; hala, Madrid”, cuando era un recalcitrante seguidor del Atlético.