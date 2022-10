'A-ha' saca nuevo disco tras 40 años: ¿qué fue del grupo de 'Take on me'?

La historia del grupo de 'Take on me' ha sido una historia de filias y fobias entre sus integrantes, marcada por unos duros comienzos y la labor de una constancia con el tema que les encumbró por un videoclip

"No queríamos hacer más discos. Ese era el consenso que habíamos alcanzado", ha precisado el cantante

Recordar a 'a-ha' es que se te venga a la cabeza 'Take on me' y comenzar a tararearla. Ese tema que no lograba situarse y que pocos lo escucharan (cuando se lanzó en octubre de de 1984 se vendieron solo 300 copias), se convirtió en un éxito viral al lanzar el videoclip que obnubiló a propios y extraños. Tras tres fracasos estrepitosos, no quisieron que su tema pasara inadvertido. La idea de los componentes del grupo (Morten Harket, cantante, Pål Waaktaar-Savoy, guitarrista y Magne Furuholmen, teclista) , un videoclip con más de 3.000 fotogramas, en la que combinaron la imagen real con animaciones en blanco y negro. El hit, dirigido por Steve Barron, narra la historia de un romance entre una chica y un personaje de comic, un amor entre dos mundos que cautivó al público de todo el mundo. Nueve millones de copias vendidas, tras un mal comienzo, le hizo ganar seis premios MTV al año siguiente. 38 años después el vídeo cosecha más de mil quinientos millones de reproducciones en YouTube.

Pero, ¿qué ha sido del grupo?

Aunque llevamos años 'sin escucharles', los noruegos siguen "sin poder hacer una vida normal de ir al cine, a hacer la compra o simplemente pasear por la calle como ha recordado Morten Harket en una entrevista con 'Abc': "Eso es muy duro. Y todavía me ocurre". Los a-ha no han desaparecido como tal. El grupo está de celebración con sus 40 años en el mundo de la escena. Para conmemorar estas cuatro décadas, han lanzado un nuevo álbum, 'True North', tras el boom de su documental que relató su infierno más absoluto como el que vivieron con ese 'Take on me' que no arrancaba y Warner les pisaba los talones pidiendo un éxito o cómo en sus inicios dejaron Noruega para buscar el éxito en Londres y "literalmente nos moríamos de hambre".

Ni para comer

"No teníamos ni para comer y nos estábamos muriendo de hambre pero estábamos seguros que era una fase que dejaríamos atrás más pronto que tarde", ha recordado Morten de cuando el grupo compartían piso. Mucho han vivido y pasado juntos. De ahí, que cuando rompieron lo tenían muy claro.

Tras 'Take on me', que dio lugar a su primer disco 'Hunting High and Low', vinieron otros éxitos como 'The Sun Always Shines on T.V' o su tema para la película 'James Bond 007: Alta tensión', titulado 'The Living Daylights', que sí fue un bombazo, pero nunca fue como ese. Ahí empezó el descenso a pesar de sus grandes conciertos como el de Rio de Janeiro en 1992, ante casi 200.000 personas o el de las Olimpiadas de Lillehammer. En 1994, 'a-ha' se disuelve y todos en busca de nuevos caminos en solitario.

Filias y fobias en a-ha

La formación tuvo sus idas y sus venidas. Regresaron en 2000. En 2002 aterrizaron en España con un concierto de lo más esperado y que se vio pospuesto un mes debido a la huelga de controladores aéreos de junio de 2002. 'Coldplay', admiradores incondicionales, les invitaron a cantar con ellos en 2008. En 2010, cuatro discos después y tras un concierto desmerecido por la acústica del recinto de Vistalegre, se separaron de nuevo. Una separación que fue de lo más abrupta marcadas por las tiranteces entre ellos. No se soportaban.

En 2011 se reunieron para un concierto en homenaje a las víctimas de los atentados del 22 de julio en Oslo y Utøya, con una firme promesa, "no volver más a los escenarios". Aun así, en 2015, la reconciliación llegó entre ellos y cautivan al público con la presentación de su disco en plena gira mundial, 'Cast in Steel'.

"No más discos"

Con cien millones de discos vendidos, su relación ha sido una historia marcada por las filias y fobias entre ellos. Aun sabiendo de sus incompatibilidades, la madurez les ha llevado a volver a trabajar juntos. "Entender los puntos de vista de los otros miembros del grupo es una de las habilidades que más hemos mejorado en los últimos años. Nos juntamos, sacamos el trabajo adelante y punto. Aunque haya diferencias entre nosotros, podemos vivir con ellas", ha reflexionado Morten Harket, en esta entrevista.